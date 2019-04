Propos d’outre-tombe

Malek Chebel, très au fait alors de la politique multiculturelle du Canada et de la vigueur du féminisme québécois, me déclara : « Il faut que les Québécois sachent qu’il y a le féminisme d’un côté et l’islam de l’autre. On ne peut pas revendiquer le féminisme et croire à une vision du monde qui met les femmes de côté ». Très conscient que le voile sépare les femmes entre elles, l’historien assurait que celles qui prétendent le porter par choix vivent souvent dans un cadre moral rigide et sont influencées par les imams, leur mari, leurs frères. « Si elles étaient vraiment libres, elles le porteraient dans les activités religieuses et l’enlèveraient dans l’espace public par respect pour la communauté dans laquelle elles vivent. »

Ces propos semblent prophétiques dans cette période tendue dans laquelle nous sommes plongés.