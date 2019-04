Toute la mémoire du monde

On souligne, on célèbre, avec tambours et trompettes.

On ne s’est jamais autant souvenu. Comme si on avait peur d’oublier.

On se dit : « Avec toutes ces commémorations, on va finir par éradiquer l’oubli, non ? Comme on a éradiqué certaines maladies et comme on projette d’éradiquer la mort ? »