Un nouvel outil pour acheter une voiture d'occasion

C’est bien beau les voitures neuves, mais bon nombre de consommateurs se tournent plutôt vers le marché des voitures usagées. Dans cet ordre d’idées, l’équipe du Guide de l’auto lance son comparateur de voitures usagées en partenariat avec Occasion Beaucage.

Dans l’optique d’accompagner le mieux possible les consommateurs dans leur processus d’achat d’un véhicule usagé, l’équipe du Guide de l’auto a mis en ligne un comparateur permettant de positionner jusqu’à six véhicules côte à côte. Une fois les voitures sélectionnées, on peut y lire plusieurs critères de sélection répartis en trois sections distinctes, soit les informations générales du véhicule, la cote du véhicule par Le Guide de l’auto ainsi que les informations du vendeur.

Aux yeux des consommateurs, ce nouveau comparateur permet d’obtenir l’information d’un ou des plusieurs véhicules vu par les yeux d’un journaliste objectif et indépendant. Et puisque l’outil de comparaison peut évaluer les modèles, les années et les déclinaisons de chaque véhicule, le consommateur a suffisamment d’informations en sa possession pour faire un choix éclairé.