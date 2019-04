Vegas est Stone!

LAS VEGAS | Dans le monde du hockey, mieux vaut rester calme et ne pas sauter aux conclusions après seulement quelques matchs en séries. Sauf que les partisans des Golden Knights n’y peuvent rien, Vegas est complètement Stone, et l’ancien attaquant des Sénateurs carbure à l’énergie de sa nouvelle ville.

Si le Manitobain de 26 ans était chamboulé il y a quelques semaines, il a vite retrouvé ses repères avec six buts et deux passes lors des trois premiers matchs de la série contre les Sharks. Son premier tour du chapeau en carrière, dimanche, a presque fait exploser le T-Mobile Arena.

« C’était bien... », a-t-il dit en réfléchissant à son exploit, mais aussi à la vague d’amour et de casquettes qui a déferlé vers la glace. « Ultimement, ce que je retiens, c’est qu’une victoire en séries dans cet aréna, c’est la plus belle sensation que j’ai connue dans ma carrière », a ajouté Stone.

Selon ESPN Stats & Info, aucun joueur à travers la ligue n’a généré plus de revirements que les 503 de Stone lors des cinq dernières saisons. Un travail habile et dans l’ombre qu’il a poursuivi lors des présentes séries avec six revirements forcés dans les matchs deux et trois.