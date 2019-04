LEPAGE, Louis-Marie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 avril 2019, à l'âge de 66 ans et 6 mois, est décédé monsieur Louis-Marie Lepage, époux de madame Roxanne Côté. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil ses enfants: feu David, Valérie (Steve Allan); ses petits-enfants: Abigail et Maxime; ses frères et se soeurs: Micheline, Marjolaine (Robert Phénix), Diane, Lina (Lise Sarrazin), Michel, Kathy (Michel Forbes); ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Marjolaine Côté, Gérald Côté (Nicole Perron), Liliane Côté (feu Célestin Marchildon), Line Côté (Bob Mason) et Alain Côté. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux,nièces, cousins, cousines et de nombreux amis (es). La famille tient à remercier tout le personnel de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, Avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place.