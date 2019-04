ST-HILAIRE, Monique Bonenfant



Au CHSLD Côté Jardins, le 10 avril 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Monique Bonenfant, épouse de feu monsieur Maurice St-Hilaire. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifSes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert. Madame St-Hilaire laisse dans le deuil ses enfants : Roger (Nicole Mercier) et Lise (Yvon Dumont) ; ses petits-enfants: Véronique (Christian Savard), Catherine (Benoit Villeneuve) et Caroline (Cédric Lortie) ; ses arrière-petits-enfants: Lucas, Laurianne, Chloé, Emma et Thomas ; sa sœur Germaine (feu Laurent Brindamour) ; son frère Michel (Andrée Lefrançois) ; sa belle-sœur madame Rollande Pagé (feu Fernand St-Hilaire) ; son gendre monsieur Richard Côté (feu Nicole St-Hilaire) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial aux infirmières Line et Charlotte pour leur dévouement et les bons soins prodiguées. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Parkinson, région de Québec 245 rue Soumande, bureau 218, Québec, Qc G1M 3H6