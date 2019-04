MELANÇON, Jean



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 2 avril 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean Melançon, époux de madame Lucie Hénault, fils de feu dame Reina Gaudet et de feu monsieur Jean Marcel Melançon. Il demeurait à Québec, dans le quartier Duberger.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 15 h.Outre son épouse Lucie, il laisse dans le deuil ses enfants: François (Manon Fortin), Sophie (Réjean Bastien) et Éric (Anne Sergerie); ses petits-enfants: Philippe, Geneviève et Laurence Melançon, Florence Bastien, Raphaël, Tristan et Mathys Melançon; ses arrière-petits-enfants: Camille Fitzgibbons et William Melançon; ses frères et sœurs: Lise (Reynald Bigras), Monique (Yves Bertrand), Andrée, Pierre (Aline Lépine), Yves (Francine Chartrand), Odette (André St-Arnaud), Madeleine (Jacques Morin), Anne (Jean-Denis Gaudet), Louise, Claire, Renée (Daniel Bertrand) et Claudine (Sylvain Rondeau); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Monique (Gaston Morel), feu Hélène (feu Jean-Marie Landry), Yvonne (Gabriel Éthier), Jean-Louis (Denise Lusignan), Suzanne (Robert Tessier), Marcel, André (Claudel Rivest), Marielle (André Séguin); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec qui a travaillé pour que sa fin soit digne et paisible. Prière de ne pas envoyer de fleurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques de la région de Québec, téléphone :1-418-529-9742, site web : info.regiondequebec@scleroseenplaques.ca Des formulaires seront disponibles sur place