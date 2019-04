À qui le tour?

Photo d'archives

Notre plaisir de revoir l’irrésistible Miss BBQ pourrait être de courte durée, d’autant plus qu’elle n’a pas mâché ses mots en traitant Dubeau de « déséquilibré », de « loser », de « mémère » et d’« enfant de six ans ». S’il décide de mettre ses menaces à exécution, il pourrait effectivement lui montrer qu’il est « encore plus fou » qu’elle pense...