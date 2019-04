Besoin d’un conseil à ce moment-ci de ma vie

Je suis en couple depuis cinq ans et je suis à un tournant où il faut que je réagisse si je ne veux pas me retrouver devant rien vu qu’on n’est pas mariés ; et ce, même si nous avons un petit garçon d’un an et que nous avons acheté une maison ensemble. Mon chum refuse de me passer la bague au doigt de peur de se sentir étouffé sous le poids des responsabilités.

La réalité de mon problème m’a sauté en pleine figure le soir du Super Bowl alors qu’il avait organisé un party de gars auquel il avait convié ses cinq meilleurs amis. Soit ceux avec qui il pratique ses sports préférés et avec qui il va au hockey au Centre Bell ou ailleurs et avec qui il assiste aux courses de Formule Un. Pour eux, rien n’est trop beau ni trop cher.

Dès le lendemain, je lui ai fait part de mon mécontentement devant le fait que je me sens toujours comme la cinquième roue du carrosse dans notre vie à deux. Tous ses loisirs sont pensés en fonction de ses chums de gars, et comme pour le Super Bowl, je me retrouve à veiller seule devant la télé de notre chambre à coucher, ou avec notre fils devant la télé du salon toutes les fois où il sort avec eux.

Son argument massue pour me faire taire, c’est de me dire qu’il était déjà comme ça quand je l’ai connu et qu’il ne voit pas pourquoi je m’en plains aujourd’hui. Il me fait ensuite la liste de tout ce qu’il fait comme activités avec moi et son fils pour me prouver que j’ai tort, et là ça me cloue le bec à tel point que je ne trouve rien à répliquer et la discussion s’arrête là. Oui, il sort avec nous de temps en temps, mais pas la plupart du temps. Je ne sais plus comment lui expliquer ce que je ressens pour qu’il m’entende. Un conseil de votre part serait utile.

Femme à bout

Je me suis demandé en lisant votre lettre si c’était vraiment l’omniprésence des amis de votre chum dans votre vie ou le fait qu’il refuse de vous épouser qui vous dérangeait le plus. Quand on se retrouve à court d’arguments pour défendre son point de vue, comme c’est votre cas quand vous voulez lui mettre sous le nez qu’il vous néglige en comparaison de ses amis, c’est peut-être qu’il n’y a pas de réelles plaintes à faire justement ? Si vos récriminations à son endroit touchent autre chose que ses amis, il faudrait les lui exposer plus clairement si vous voulez qu’il comprenne. Si je me trompe dans mon évaluation, réécrivez-moi.