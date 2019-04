Bonne sortie pour Walker Buehler

Le jeune partant des Dodgers Walker Buehler a connu un départ rassurant, mercredi à Los Angeles, aidant son équipe à l’emporter 3 à 2 face aux Reds de Cincinnati.

En six manches et un tiers de travail, Buehler (2-0) a accordé un seul point, non mérité, en raison d’une balle qu’a laissée passer le receveur Austin Barnes.

Le lanceur de 24 ans a alloué seulement trois coups sûrs et un but sur balles, totalisant par ailleurs huit retraits au bâton.

À l’attaque, le voltigeur A.J. Pollock a propulsé les Dodgers, grâce à un circuit de trois points, en fin de sixième manche. Barnes et Cody Bellinger l’ont procédé au marbre.

Sonny Gray (0-3) a subi la défaite, malgré une intéressante sortie de sa part. En six manches, il a permis trois points sur deux coups sûrs et deux buts sur balles. Le circuit de Pollock fut toutefois le coup sûr de trop.

Oeuvrant au monticule pour les Dodgers en neuvième manche, Kenley Jansen a obtenu son cinquième sauvetage de la saison.

Dans la défaite, Yasiel Puig a croisé le marbre deux fois, d’abord en septième manche sur un roulant à l’avant-champ d’Eugenio Suarez, ensuite en neuvième, à la suite d’un ballon-sacrifice de Matt Kemp.

Ailleurs dans le baseball majeur, les Braves d’Atlanta ont annoncé, mercredi, qu’ils allaient être privés de leur spécialiste des fins de match Arodys Vizcaino pour la balance de la saison. L’artilleur dominicain de 28 ans a subi une intervention chirurgicale à l’épaule droite.