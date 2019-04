Des PDG payés 1000 fois plus que l’employé médian

Les entreprises américaines cotées en Bourse sont depuis peu obligées de dévoiler l’écart entre la paie de leur employé moyen et celle du PDG de la compagnie. Un gouffre de dizaines, voire de centaines de millions de dollars, qui fait sourciller.

Cette mesure vise à offrir plus de transparence aux employés et aux actionnaires.

Elon Musk PDG de Tesla et au sommet du palmarès

Les données sont éloquentes. Selon une compilation du groupe Equilar, pas moins de 11 PDG œuvrant au sein des 100 plus grandes entreprises des États-Unis ont empoché 1000 fois le salaire de l’employé médian en 2018.

Warren Buffett PDG de Berkshire Hathaway et dernier de la liste

C’est le controversé président de Tesla, Elon Musk, qui remporte la palme : avec un salaire de 2,28 milliards $ US, l’homme d’affaires a touché l’an dernier 40 668 fois le salaire de l’employé moyen du fabricant d’automobiles électriques.

Il faut toutefois savoir que le salaire annuel de M. Buffett s’élève depuis plus d’un quart de siècle à 100 000 $ US, en plus de quelques primes.