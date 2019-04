BERNIER, Claude



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 2 avril 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Claude Bernier, fils de feu dame Rose Tousignant et de feu monsieur Lucien Bernier. Il était l'époux de feu dame Brigitte Rousseau et le conjoint de dame Françoise Rivard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Françoise; ses filles: Marie-Claude (Gaétan Demers), Ariane (Éric Morency), Sonia (Patrice Richard) et Nadine (Richard Viveros); ses petits- enfants: Alexandrine (David Giroux), Annélie (Olivier Roussin), Xavier et Justine (Nicolas Nanac). Il laisse également dans le deuil ses deux sœurs: Réjeanne et Diane (Denis Morissette); ses belles-sœurs et ses beaux-frères: Laurence Faucher (feu Guy Bernier), Huguette Rousseau (feu Gérald Poulin), Lisette Rivard (Mario Myr) et Diane Rivard (Louis Lemelin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité des soins palliatifs du 3e étage du Pavillon Notre-Dame et en particulier les Dr Guy Béland et Dre Anne Moreau pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1B 0B8, tél. : 418-656-4999 ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.