[EN DIRECT] Coupure du signal de TVA Sports: Québecor et Bell en audience devant le CRTC

Bell et Québecor se trouvent devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour s’expliquer au sujet du différend qui les oppose et qui a mené à la coupure du signal de TVA Sports aux abonnés de Bell par Québecor, la semaine dernière.

Rappel des faits

Mercredi soir dernier, Québecor interrompait le signal de sa chaîne sportive pour protester contre un système de redevances jugé inéquitable et obsolète.

Québecor déplore que Bell refuse de verser des redevances d’abonnement proportionnelles aux parts de marché des chaînes spécialisées appartenant au Groupe TVA.

De son côté, Bell a fait valoir que le geste de Québecor était illégal.

Le signal de TVA Sports a finalement été rétabli vendredi, à la suite d’une injonction obtenue par Bell en Cour supérieure à Montréal.

Aujourd'hui, le Groupe TVA doit s’exprimer en premier, suivi par Bell. Groupe TVA aura ensuite droit de réplique lors de cette audience, présidée par le président du CRTC, Ian Scott, et deux vice-présidentes, Caroline J. Simard (radiodiffusion) et Christianne Laizner (télécommunications).

Tel qu’indiqué sur l’avis de convocation, Groupe TVA devra convaincre le CRTC de sa position concernant la diffusion du signal de TVA Sports. Le CRTC indique également qu’il souhaite que Groupe TVA lui fournisse des arguments pour ne pas suspendre sa licence de radiodiffusion.