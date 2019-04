DEMERS, Roger



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 avril 2019, à l'âge de 94 ans et 10 mois, est décédé M. Roger Demers, époux de feu dame Claire Grenier. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 10h à 10h50.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Il laisse dans le deuil son fils Jean (France Althot) ; ses petits-enfants : Maxime et Bianca (Philippe Doré) ; son beau-frère feu Thérèse (Paul-Armand Mathieu) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Grenier : Rita Grenier (feu Marcel Mathieu), Noëlla (feu Jean-Paul Lafrance), Lucille, Carmelle (feu Raymond Blanchette), André (Marjolaine Turbide), Graciella (Jacques Beck), Thérèse Grenier Poulin, Nicole (Denis Beaupré), Jean-Pierre (Diane Chouinard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.