Félix Auger-Aliassime ne fait pas le poids contre Zverev

Le Québécois Félix Auger-Aliassime s'est incliné devant l'Allemand Alexander Zverev lors du deuxième tour du tournoi sur terre battue de catégorie Masters de Monte-Carlo, mercredi.

Auger-Aliassime, 33e raquette mondiale, a plié l'échine devant son rival, troisième favori et troisième au classement de l'ATP, en deux manches de 6-1 et 6-4.

Il s'agissait du premier duel entre les deux hommes.

La rencontre a duré 1h19.

Au final, Auger-Aliassime a réussi un as et commis cinq doubles fautes. Il a réussi à briser le service de son rival à deux reprises à la deuxième manche, mais a vu son rival lui prendre ses séquences au service à six occasions.

Le Québécois a d'ailleurs eu l'avantage 3-1 et 4-3 lors de cette même deuxième, mais a été incapable d'en tirer profit.

Zverev affrontera au troisième tour l'Italien Fabio Fognini, 13e tête de série.