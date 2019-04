La cathédrale du peuple

Pleurer pour une cathédrale ? Comment est-ce possible ? À la vue de Notre-Dame de Paris meurtrie par les flammes, mes larmes se sont pourtant mises à couler. Ma Notre-Dame. La Notre-Dame du peuple. De tous les peuples.

Je n’oublierai jamais notre première rencontre. J’avais la jeune trentaine. Premier voyage à Paris. Entrer à Notre-Dame, c’était entrer chez moi et en moi. Le chez-moi de mon imaginaire, nourri par les innombrables classiques de la littérature et du cinéma français que je dévorais depuis mon adolescence. Notre-Dame y était toujours, en vedette ou de passage.

Entrer à Notre-Dame, c’était respirer l’histoire et la beauté infinie pour s’en imprégner à jamais. C’était retrouver mes racines. C’était me fondre dans l’au-delà. Dans ce refuge à la fois grandiose et intime, c’était aussi entendre l’écho de la foi des miens.