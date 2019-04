La rémunération des cadres millionnaires bondit de 20%

La Caisse de dépôt et placement a accordé près de 17 M$ en rémunération à ses six plus hauts dirigeants l’an dernier. C’est 20 % de plus qu’en 2017, même en tenant compte de deux gros salaires qui avaient été dissimulés jusqu’ici.

La rémunération du chef des placements privés, Stéphane Etroy, et de la première vice-présidente aux marchés en croissance, Anita M. George, n’avait pas été divulguée dans le rapport annuel de 2017, publié il y a un an. Selon la Caisse, c’est parce qu’en 2017, ces deux dirigeants « ne relevaient pas directement » de son PDG, Michael Sabia.

Dans le rapport de 2018, rendu public hier, la Caisse dévoile finalement la rémunération de M. Etroy et de Mme George. Et surprise : Stéphane Etroy a gagné davantage que M. Sabia en 2017 et en 2018.

On sait donc maintenant que la rémunération des six plus hauts dirigeants de la Caisse a augmenté de plus de 15 % en 2017, alors qu’on croyait jusqu’ici qu’elle avait reculé.

Hausse de 12 % pour Sabia

Rappelons que M. Sabia refuse toute hausse de son salaire de base de 500 000 $ depuis son entrée en poste, en 2009.

Sa rémunération totale a tout de même grimpé de 11,5 % l’an dernier pour atteindre près de 3,9 M$, grâce à une hausse de 400 000 $ de sa prime de rendement.

La rémunération de M. Etroy et du premier vice-président aux infrastructures, Emmanuel Jaclot, comprend des « allocations temporaires » [de 709 300 $ et 428 400 $ respectivement] visant à compenser des sommes auxquelles ils ont dû renoncer en quittant leurs emplois précédents. Les deux dirigeants vivent à Londres, où les salaires sont élevés dans le secteur financier.

En se basant sur la rémunération maximale d’autres investisseurs institutionnels au Canada et au Royaume-Uni, la Caisse soutient que Michael Sabia et Stéphane Etroy pourraient gagner respectivement 5,8 M$ et 9 M$ par année.

Primes plus généreuses

Pour ce qui est des primes versées à l’ensemble des salariés de l’institution, elles ont augmenté de 18 % pour atteindre 143,5 M$ en 2018.

Les primes ont toutefois explosé de 72 % dans les filiales internationales de la Caisse pour atteindre 36,7 M$, soit 276 000 $ par salarié en moyenne. Les employés domiciliés au Québec ont quant à eux dû se contenter d’une hausse moyenne de leurs primes de 6,5 % (moyenne de 102 200 $ par personne).

Quant à la masse salariale totale, elle a bondi de 14 % pour atteindre 377 M$. Cela représente 320 000 $ par employé en moyenne. À la fin de 2018, la Caisse comptait 1178 salariés, soit 8 % de plus qu’un an plus tôt.