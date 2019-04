La société CO2 Solutions en difficultés financières

La société CO2 Solutions qui a reçu des millions de dollars de Québec et d’Ottawa au cours des dernières années pour développer une nouvelle technologie et la commercialiser éprouve de sérieuses difficultés financières. Aujourd’hui, la direction n’écarte aucune option quant à son avenir, entre autres, la vente, une fusion ou une fermeture.

Au début du mois d’avril, le conseil d’administration de la compagnie de Québec spécialisée dans la capture du carbone à l’aide d’enzymes a nommé un comité spécial pour « examiner toutes ses alternatives stratégiques ». Dans le cadre de ce processus, la société a retenu les services des avocats Langlois et d’Ernst & Young comme conseillers.

Il faut dire que selon le rapport financier annuel 2018 de l’entreprise inscrite à la bourse de Toronto, son déficit accumulé au 30 juin s’élevait à près de 40 millions $. En décembre dernier, la Société avait un solde de trésorerie de 1,17 million $ et un fonds de roulement négatif de 8,09 millions $.

Subventions

Depuis 2013, Co2 Solutions a profité de plus de 17,8 millions $ sous forme de subventions versées par Québec et Ottawa dans le cadre de différents programmes ainsi que par la Climate Change and Emissions Management Corporation de l’Alberta. « Il est présentement trop tôt dans le processus pour dire quelle direction nous allons prendre », indique au Journal le porte-parole, Jérémie Lavoie. « On souhaite régler le dossier le plus rapidement possible. L’échéancier sera dicté par le niveau d’intérêt et l’envergure des joueurs qui pourraient être impliqués. Il y a beaucoup de gens qui discutent des changements climatiques, mais il y a très peu de projets qui sont annoncés sur une basse régulière avec du financement. Le secteur prend du temps avant de prendre son envol », poursuit-il.

Dépassement des coûts

Fondée en 1997, Co2 Solutions n’a enregistré aucun revenu à plusieurs reprises au cours des dernières années. La compagnie a évolué principalement grâce à différentes collectes de fonds, des subventions et des prêts.

En 2017, la direction de CO2 Solutions espérait atteindre l’autonomie financière en 2020. De 25 travailleurs, ils sont aujourd’hui une quinzaine.

Quelques semaines avant d’annoncer la formation du comité, en mars, CO2 Solutions a inauguré le premier projet commercial de son histoire, soit la construction d’une unité de capture du carbone à l’usine de pâte de Résolu à Saint-Félicien. Le CO2 produit sera par la suite vendu aux Serres Toundra.

C’est notamment en raison d’un dépassement de coûts de 2,5 millions $ sur ce chantier de 11 millions $ que l’entreprise est aujourd’hui dans le rouge.