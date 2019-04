L’aumônier des pompiers sauve des trésors religieux

Certains des trésors religieux inestimables de la cathédrale Notre-Dame de Paris pourront encore être admirés grâce au geste héroïque d’un prêtre qui a bravé le brasier pour les sauver in extremis.

Grâce à son intervention et à celle des pompiers de Paris, la couronne d’épines de Saint-Louis a pu être soutirée de l’incendie alors que le toit du bâtiment brûlait toujours.

C’est « la plus précieuse et la plus vénérée des reliques conservées à Notre-Dame de Paris », indique le site internet de l’église.