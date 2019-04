Le Canadien jouera un match préparatoire au Nouveau-Brunswick

Le Canadien de Montréal et les Panthers de la Floride s’affronteront le 18 septembre prochain, à Renous, au Nouveau-Brunswick, dans le cadre d’un match préparatoire en vue de la saison 2019-2020.

La ville néo-brunswickoise accueillera l’événement après avoir gagné le concours Kraft Hockeyville.

« Tout le personnel et les joueurs de l'équipe sont très heureux à l'idée d'aller jouer au Nouveau-Brunswick où nous comptons sur une solide base de partisans et de vrais connaisseurs de hockey », a déclaré Geoff Molson, président et propriétaire du Canadien, dans un communiqué transmis par le club montréalais.