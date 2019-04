Le curé est dans le trouble!

Le Théâtre des Aînés de Charlesbourg sera de retour à la Salle Pierre-Garon (748, boulevard Louis-XIV) les 16, 17 et 18 mai, à 19 h 30, et le 19 mai, à 14 h, avec une nouvelle pièce, la comédie Ding Dong Dominical, qui raconte les tribulations d’un curé de province en pleine préparation d’un mariage local, et qui doit gérer un tas de problèmes qui lui tombent dessus, jusqu’à lui faire sonner les cloches.

Informations : Gaétan de Gongre au 418 653-5243 ou au theatredesaines.com.

Anges du Bal

La 2e envolée-bénéfice « Mascarade » au profit des Anges du Bal, présentée le 4 avril dernier chez Boulevard Lexus, a permis d’amasser une somme nette de 22 245 $ pour les jeunes finissantes en milieu défavorisé. De cette somme, Boulevard Lexus a contribué financièrement à la hauteur de 5050 $, somme provenant d’un montant versé à Anges du Bal pour chaque voiture Lexus neuve vendue entre le 3 janvier et le 31 mars. Anges du Bal est un organisme de bienfaisance dont la mission est de fournir gratuitement la tenue complète pour le bal à des finissantes de 5e secondaire de milieux défavorisés. Pour ce faire, les Anges déploient annuellement leurs ailes dans la plus grande discrétion à l’occasion d’une Journée Boutique « magasinage de rêve » organisée spécialement pour ces jeunes finissantes. Sur la photo, la cofondatrice d’Anges du Bal, Sonia Wagner, est entourée des ambassadeurs.

CPS de Lévis

La 6e soirée-bénéfice annuelle du Centre de pédiatrie sociale de Lévis se tient ce soir, dès 17 h 30, au Centre de congrès et d’expositions de Lévis, sous la présidence d’honneur de Maxime Laviolette (photo), directeur général de Dessercom. Le cocktail dînatoire, au rythme rétro des années 50, lancera le 10e anniversaire du Centre de pédiatrie sociale de Lévis.

Les billets sont disponibles via le www.pediatriesocialelevis.com/soiree-benefice.

Des peluches pour la bonne cause

Depuis le 8 avril (jusqu’au 26 avril), les 12 rôtisseries St-Hubert de la région de Québec vous offrent la possibilité de vous procurer Princesse et Comique, les populaires marionnettes du Poulet du Québec, dans le contexte du projet ludique à vocation philanthropique « Des peluches pour la bonne cause » de la Fondation St-Hubert et des Éleveurs de volailles du Québec. Vendues au coût unitaire de 15 $, taxes incluses, tous les profits soutiendront la mission de la Fondation St-Hubert, qui est de contribuer à la santé et au mieux-être des communautés, principalement des familles et enfants qui y vivent. Sur la photo, de gauche à droite : Pierre Rivard, président, Groupe St-Hubert ; Josée Vaillancourt, directrice, Fondation St-Hubert et relations publiques ; Marie-Eve Tremblay, directrice générale, Les Éleveurs de volailles du Québec ; et Pierre-Luc Leblanc, président, Les Éleveurs de volailles du Québec.

Anniversaires

Jean-François Gosselin (photo de gauche), chef du parti Québec 21 et chef de l’opposition officielle à la Ville de Québec, 44 ans... Pierre Lassonde (photo), homme d’affaires et grand mécène canadien, 72 ans... Michèle Jalbert, propriétaire Institut Divas & Cie de l’arrondissement Sainte-Foy à Québec... Pierre Tremblay, président du Groupe JD de Boischatel, 56 ans... Peter MacLeod, humoriste et animateur québécois, 50 ans.

Disparus

Le 17 avril 2018. Barbara Bush (photo), 92 ans, femme de l’ancien président américain George H. W. Bush et mère de l’ancien président George W. Bush... 2016. Doris Roberts, 90 ans, actrice américaine qui a joué dans 34 films et plusieurs séries américaines... 2015. Huguette Dubois Germain, 88 ans, épouse de feu Victor Germain et mère de Christiane Germain, Jean-Yves Germain et Richard Germain... 2011. Rémy Poulin, 58 ans, député libéral dans Chauveau... 2010. Michael Sarrazin, 70 ans, acteur natif de Québec.