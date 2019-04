Le Drakkar toujours amer de son élimination hâtive

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a mis plus de temps que prévu, mais a finalement dressé son bilan de fin de saison, mardi après-midi, lors d’un point de presse tenu au centre Henry-Leonard.

La rencontre annuelle s’est déroulée exactement deux semaines après l’élimination amère aux mains des Wildcats de Moncton, qui ont écarté le navire nord-côtier dès le premier tour des séries éliminatoires pour une troisième année de suite.

Le choc a été violent dans l’entourage baie-comois. « C’est sûr que l’élimination a fait mal et qu’il y a pas mal de choses à régler. C’est pourquoi nous avons laissé tomber un peu la poussière », a expliqué le président du club Steeve Gagné.

Le porte-parole a vite écarté les questions relatives aux opérations régulières de l’équipe ainsi que les différents contrats, dont celui de l’entraîneur en chef Martin Bernard. Quelques dossiers majeurs sont en suspens.

« On va s’asseoir au cours des prochains jours, car il y a beaucoup de discussions à l’interne et c’est pourquoi nous ne commenterons pas sur le sujet », a-t-il pris la peine d’ajouter.

Fin abrupte

Sur le plan du hockey, le directeur général Steve Ahern est évidemment revenu sur le bon rendement du club durant le calendrier régulier et la récolte de 102 points, tout en reconnaissant que la conclusion a été très abrupte.

« J’ai encore le goût amer. Tout comme pour les amateurs, la déception a été incroyable. Nous avions bâti un club pour aller loin et c’est dommage d’avoir terminé de la sorte, mais il y a des facteurs que nous ne pouvons pas toujours contrôler. »

Ahern a rappelé que plusieurs rencontres ont même été organisées avec des psychologues sportifs afin de bien préparer les athlètes. « Il y a deux options qui se présentent, soit celle de tout faire pour gagner ou l’autre d’avoir peur de perdre et de décevoir les partisans. Malheureusement, c’est la deuxième qui s’est produite », a expliqué le dirigeant, qui a également reconnu qu’il y avait plusieurs discussions de famille à l’agenda.

Bilan administratif

Les responsables se sont plus attardés sur le bilan administratif positif. Même si les activités ont pris fin plus tôt que prévu, la formation a enregistré plusieurs hausses dans les différentes colonnes, dont une amélioration de 28 % par rapport à l’an dernier en ce qui concerne le nombre de billets scannés. Cette augmentation de spectateurs présents a eu pour incidence d’augmenter les revenus de 27 % pour les bars, les restaurants, la boutique et les programmes de match.

Aux guichets, le Drakkar a bouclé la campagne avec une moyenne de 1840 spectateurs par partie comparativement à 1752 en 2017-2018.