L’étude sur le métro sera confiée à l’externe

L’étude comparative sur un métro et un tramway, promise à contrecœur par la Ville de Québec, sera réalisée par une firme externe, a confirmé le président du RTC Rémy Normand, mercredi.

« On va faire l’exercice de façon rigoureuse et scientifique par un tiers indépendant de la Ville. On veut éviter de se faire dire que c’est biaisé, que cela n’a pas été fait de façon complète », a déclaré M. Normand, en marge d’une séance du conseil d’agglomération, selon les propos rapportés par Radio-Canada.

Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, a crié victoire en fin de journée sur la page Facebook de son parti. Il réclamait une véritable étude « indépendante » qui ne serait pas effectuée à l’interne par le bureau de projet du réseau de transport structurant.

Message plus clair

L’attaché de presse du maire Labeaume a indiqué, mercredi, que la Ville avait toujours eu l’intention de procéder ainsi, mais il a reconnu que le message n’avait pas été transmis de façon limpide en point de presse lundi. « M. Normand a senti le besoin de le réexprimer plus clairement aujourd’hui (mercredi). »