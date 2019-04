Montréal va sauver la province!

On parle souvent du « mystère Québec ».

À quel point Québec est une ville bizarroïde, avec ses radios à grandes gueules, sa meute de loups identitaires et ses électeurs qui penchent « un peu trop » à droite.

Or, s’il y a une chose que j’ai apprise en travaillant trois ans à CHOI Radio X, et en me faisant de bons amis à Québec, c’est que le vrai mystère ne se situe pas à l’ombre du Château Frontenac, mais dans les parages de la Place Ville-Marie.