Plusieurs personnes me confient qu’elles ne cuisinent plus, car elles voient trop de beaux plats à la télévision ou sur le web et craignent de ne pas être à la hauteur.

Je comprends vos inquiétudes. C’est pour cela que je vous aide à trouver des idées de plats simples à préparer, des options différentes et quelques fois même des subterfuges pour épater la compagnie. Personnellement, je cuisine tous les jours pour mon travail et aussi tous les soirs pour ma famille. Croyez-moi lorsque je vous dis que ce que je fais pour ma famille est toujours délicieux (en tout cas j’essaie de les satisfaire), mais n’est pas toujours parfaitement mis en valeur dans les assiettes.

Cette semaine, encore une fois, nous allons gâter amis et parents. Commençons par des cupcakes géants que peuvent préparer même les plus inexpérimentés en cuisine. Préparez-en plusieurs à congeler, puis vous les sortirez pour les décorer et les servir au fil des besoins. Munissez-vous d’une douille et d’une poche à pâtisserie pour un décor simple qui vous donnera des airs de grand pâtissier.

En plat, je vous propose des pâtes faciles à tourner en repas de chef, simplement en enroulant les lasagnes autour de la garniture.

Il n’y a pas de photographe dans votre cuisine, alors allez-y, n’ayez pas peur de cuisiner !

Cupcakes géants au chocolat et aux amandes

Photo courtoisie

Utilisez des caissettes en papier doubles dans des moules pour de gros cupcakes. Les gâteaux, une fois cuits, peuvent être congelés ; il n’y aura alors que la garniture à préparer à la dernière minute.

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 20 min

Ingrédients

110 g (4 oz) de beurre non salé à température pièce

100 g (½ tasse) de sucre

3 c. à s. de rhum ou cognac (facultatif)

2 gros œufs

100 g (¾ tasse) de farine tout usage

4 c. à s. d’amandes moulues

1 c. à t. de levure chimique (poudre à pâte)

1 c. à s. de zeste de citron finement râpé

1 c. à t. d’extrait de vanille

Garniture

250 ml (1 tasse) de crème à fouetter 35 %

3 c. à s. de sucre

125 ml (½ tasse) de mascarpone

¼ c. à t. d’extrait d’amande

Méthode

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Chemiser un moule à 12 muffins de caissettes en papier. Dans un grand bol, au fouet électrique, mélanger le beurre et le sucre 5 minutes. Incorporer le rhum (ou cognac), puis les œufs un à un. Incorporer la farine, les amandes moulues, la levure, le zeste de citron et la vanille. Verser dans le moule. Cuire au four environ 20 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du gâteau en ressorte propre. Retirer le moule du four et laisser refroidir complètement. Préparer la garniture. Dans un grand bol, au fouet électrique, battre la crème 1 minute à basse vitesse. Ajouter le sucre, en continuant de battre à vitesse moyenne. Incorporer le mascarpone et l’extrait d’amande. Continuer de battre à vitesse moyenne jusqu’à formation de pics fermes. Transférer la garniture dans une poche à pâtisserie munie d’une douille de taille moyenne. Garnir les cupcakes de crème en montant un haut tourbillon. Servir.

Roulades de lasagne

Photo courtoisie

Utilisez des pâtes à lasagne frisées qui ont plus de charme : cela rendra ce plat plus joli et sympathique, si vous décidez de le photographier.

Portions : 4

Préparation : 30 min

Cuisson : 35 min

Ingrédients

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 gros oignon, pelé et en tranches

1 branche de céleri, très finement hachée

2 gousses d’ail, écrasées

6 tomates fraîches, hachées

250 ml (1 tasse) de tomates hachées en conserve

250 ml (1 tasse) de jus de tomate

1 c. à s. de jus de citron

3 c. à s. de zeste de citron finement râpé

8 bandes de pâte à lasagne

1 c. à s. de beurre fondu

12 tomates séchées, hachées

250 ml (1 tasse) de ricotta

3 c. à s. de parmesan râpé

1 c. à t. d’origan séché

Sel et poivre

Méthode