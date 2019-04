Ne me dites pas comment, mais combien

Ramasser un maximum de points, ça reste l’objectif. Mais, par moments, on aimerait que la manière avec laquelle on se les procure soit aussi efficace. L’Impact a arraché trois points au Crew de Columbus samedi même s’il a été l’équipe qui a moins bien joué. Ça arrive. Pas si souvent, mais ça arrive.

En fait, même si l’Impact a été opportuniste, le Crew a été l’équipe la plus dangereuse et la plus confiante sur le terrain.