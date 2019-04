Notre-Dame de Paris: une litanie d’énormités

Et Mario Girard dans La Presse a laissé entendre qu’en étant ému par cet incendie, « tout le monde redevenait chrétien » et que « le monde entier était à genoux en train de prier ». Il a même écrit que lors de ces nombreuses manifestations d’affection à travers le monde « le mirage de la laïcité a rapidement disparu... »

Mais ça n’a RIEN à voir ! Comme s’il fallait avoir une ferveur religieuse pour être touchés par l’incendie de Notre-Dame-de-Paris ! On peut être parfaitement athée, agnostique ou encore croire en Vishnou, ou Bouddha et fondre en larmes en voyant autant de beauté partir en fumée.

Comme on peut très bien être anticlérical à l’os et verser une larme en entendant l’Ave Maria de ... ou le Hallelujah de Leonard Cohen.

On peut avoir fait son apostasie (comme je l’ai fait la semaine dernière) et être remuée profondément par un tableau de la Vierge à l’enfant.

Être laïc, c’est être pour la séparation entre l’État et la religion. On peut être un religieux pratiquant et être pour la laïcité. On peut trouver les religions ridicules et être bouleversé en entrant dans un lieu de culte qui est une œuvre d’art, un symbole du génie humain.