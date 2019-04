[PHOTOS] Des dizaines d’arbres abattus sur de l’Église

La Ville de Québec a coupé des dizaines d’arbres pour transformer la route de l’Église en rue conviviale plus verte.

Les entrepreneurs en abattage s’activent depuis quelques jours sur la portion de la route de l’Église située entre le chemin des Quatre-Bourgeois et le boulevard Hochelaga.

En tout, Le Journal a dénombré une trentaine d’arbres abattus, certains ayant un diamètre de plusieurs pouces.

Ce nombre passera à 42, a indiqué la porte-parole de la Ville Wendy Witthom. Il s’agit d’érables, de chênes rouges, d’aubépines et de frênes. «Il s’est avéré impossible d‘appliquer des mesures de conservation.»

Ces abattages sont rendus nécessaires en raison du chantier de réaménagement complet de l’artère très fréquentée de Sainte-Foy, qui débutera le 23 avril. La Ville veut en faire une rue conviviale, avec piste cyclable, plates-bandes, trottoirs et mobilier urbain. Ironiquement, le projet prévoit le «verdissement de l’artère».

Les pertes seront en effet compensées par la plantation de 141 nouveaux arbres de différentes essences, comme des érables, des ormes, des féviers et des chicots du Canada. On prévoit aussi 1000 mètres carrés de plates-bandes comprenant des arbustes et des vivaces.

Future piste cyclable

Mais en attendant de pouvoir concrétiser les plans, on abat pratiquement tous les arbres qui sont situés le long de la rive ouest de la route, là où filera la future piste cyclable. Seulement devant l’ancien hôtel de ville de Sainte-Foy, une rangée complète de huit arbres a disparu. Plus au nord, on a procédé à l’abattage de plusieurs spécimens dans le parc Roland-Beaudin et à proximité.

Du côté Est, on a aussi coupé plusieurs arbres matures, dont cinq qui s’élevaient devant le terrain des Dominicains, laissant l’endroit dénudé.

Ce projet de rue conviviale touche un tronçon de 900 mètres, soit la portion de la route de l’Église comprise entre le boulevard Hochelaga et le chemin des Quatre-Bourgeois.

Il y en a pour deux ans de chantier. De grands panneaux lumineux annoncent déjà le début des travaux la semaine prochaine. Ils s’étireront jusqu’à la fin de l’automne 2019. L’an prochain, dès que la température le permettra, ils reprendront. La Ville parachèvera les aménagements de surface jusqu’à l’automne. Le budget du projet est de 13,6 M $.

Commerçants inquiets

Plusieurs commerçants de la route de l’Église sont inquiets des travaux qui s’amorcent sur leur artère et craignent une baisse des affaires pendant le chantier.

Chez Bicycle Record, le copropriétaire Stéphane Pelletier a même prévu le coup et a planifié ses achats de cette saison à la baisse «pour être prêt au pire». Il souligne que son commerce est un lieu de destination et que les clients s’y arrêtent souvent de façon spontanée. Si les accès sont compliqués en raison des travaux, ils pourraient passer leur chemin, redoute le commerçant. «On espère s’en sortir pas trop mal», philosophe-t-il.

Chez les restaurateurs qui ont pignon sur rue, on craint les conséquences du chantier sur la clientèle estivale.

Au Portofino, le dg Bertrand de Lépinay se prépare à ouvrir sa terrasse, qui donne directement sur le trottoir. L’ouverture du chantier l’inquiète. «Ça nous fait peur un peu.» Il prévoit installer des vitres pour faire écran à la poussière.

Plusieurs chantiers

Pour Mathieu Girard, propriétaire du Shack Resto-Bar, a déjà vécu le chantier de Cartier, qui avait eu raison de sa succursale du quartier Montcalm. Il est conscient que les installations seront attrayantes, une fois les travaux complétés et espère être encore là pour que ses clients en profitent. Ces dernières années, avec la restauration de l’église qui a été transformée en bibliothèque Monique-Corriveau, et avec la construction d’un énorme édifice près de son restaurant, il a eu plus que sa part de chantiers.

Il affirme que «les commerçants sont nerveux», mais il croit que les choses pourraient malgré tout se dérouler correctement «si tout le monde y met du sien». Il estime que les dîners seront affectés, mais espère que l’entrepreneur sera «parlable» et qu’il laissera un répit aux commerçants les soirs d’été. «C’est un bout dur à passer.»