Quoi penser de l’homéopathie?

Mon épouse a commencé à faire de l’arthrite dans les deux petits doigts. Ce qui déforme et gonfle ses jointures de manière remarquable, mais qui en plus est assez douloureux. Sa grande amie, un peu ésotérique, lui a conseillé de consulter un homéopathe. Ce qu’elle a fait à grands frais pour une visite et quelques petites bouteilles de gouttes et des mini pilules. À la suite de deux rendez-vous et avec un troisième qui doit avoir lieu très bientôt, et surtout au manque de résultats probants, j’ai peur qu’elle ne continue à vider son REER pour quelque chose de totalement inutile. Car même si la France a reconnu officiellement cette pratique, je me demande si ce n’est pas une erreur que de s’y fier.

Un mari quand même ouvert

Les conclusions de nombreuses études tendent à dire que l’homéopathie se limite à un effet placebo, soit un bénéfice obtenu sans principes actifs dans le médicament. Ce que confirme, un avertissement récent du Conseil scientifique des Académies des sciences européennes dont fait partie la France. Ce qui n’empêche pas de nombreux utilisateurs de croire en son efficacité.