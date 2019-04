Time Magazine: Céline Dion rend hommage à Lady Gaga

Céline Dion rend hommage à Lady Gaga dans Time Magazine, qui consacre sa plus récente édition aux 100 personnes les plus influentes de 2019.

La chanteuse québécoise signe un billet dans lequel elle exprime son admiration pour l’artiste de 33 ans. «J’adore Lady Gaga et je pense qu’elle a l’une des plus belles voix du monde: puissante, convaincante, passionnée et sensible», écrit la diva.

Selon Céline Dion, Lady Gaga est l’une des artistes les plus inventives de notre époque. «Ce qui la rend encore plus unique et ce qui fait d’elle une influence aussi puissante sur notre société, c’est qu’elle incite ses fans à adopter les mêmes valeurs qu’elle dans leur vie: se battre pour leurs convictions, malgré ce que les autres peuvent en penser. En faisant cela, elle leur donne la force de croire en eux-mêmes.»

La mère de trois enfants poursuit: «Qu’il s’agisse de son indéfectible soutien à la communauté LGBTQ ou de sa campagne contre l’intimidation, la voix de Lady Gaga se fait entendre où ça compte vraiment.»

Céline Dion vante également les talents d’actrice de celle qu’on a vue dans A Star Is Born. «Son héritage dépasse le show-business. Elle va continuer d’inspirer la liberté et l’amour partout dans le monde auprès des futures générations», conclut-elle.

Un nouveau chapitre

Ce n’est pas la première fois que Céline Dion affiche son amour pour Lady Gaga. En décembre dernier, elle avait assisté avec enthousiasme – c’est le moins qu’on puisse dire – à l’un des premiers concerts de l’interprète de Born This Way au Park MGM de Las Vegas. Plusieurs vidéos montrant Céline Dion se déhancher avec vigueur au parterre avaient circulé sur internet.

Outre Lady Gaga, Taylor Swift, Glenn Close, Ariana Grande, Sandra Oh, Dwayne Johnson, Spike Lee et Regina King figurent au palmarès du Time des 100 personnes les plus influentes de 2019, dans la section culture.