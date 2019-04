Traverse de Matane : le NM Saaremaa devra se faire attendre encore jusqu’à la mi-juillet

En attendant la mise en service en juillet du NM Saaremaa – un navire usagé qui coutera 39 M$ – la Société des traversiers du Québec (STQ) tentera de faire certifier un autre traversier afin d’assurer un service minimal entre Matane et la Côte-Nord, à compter de la fin mai.

La rumeur courait déjà depuis janvier dernier : « le processus n’est pas complété », mais « la STQ est sur le point de se porter acquéreuse du Saaremaa » pour la somme de 25,7 M$ d’euros (39 M$CAD), a confirmé le pdg par intérim de la société d’État, Stéphane Lafaut, lors d’un point de presse à Québec.

Photo Simon Clark

Dès la semaine prochaine, le Saaremaa, un traversier norvégien construit en 2010, entreprendra la traversée de l’Atlantique en partance de l’Allemagne, où il est amarré depuis plusieurs mois. Son arrivée à Québec est espérée pour la mi-mai.

Vers la mi-juillet

Dès lors, M. Lafaut promet que la STQ mettra « les bouchées doubles » afin de mettre le navire en service le plus rapidement possible. Le bateau devra notamment être soumis à des travaux de mise aux normes canadiennes (5 à 6 M$) avant d’obtenir la certification requise pour naviguer sur le Saint-Laurent.

Dans le meilleur des scénarios, la STQ s’attend à ce que cette période « d’opérationnalisation » dure huit semaines, au lieu de douze, comme ce devrait normalement être le cas. Afin de réduire ainsi les délais, trois employés de la STQ prendront part au voyage d’un mois pour se familiariser avec le navire.

Au mieux, le Saaremaa devrait donc être en mesure de rétablir un service régulier entre Matane, Baie-Comeau et Godbout vers la mi-juillet.

La STQ avait d’abord espéré une entrée en service du Saaremaa en juin, mais les travaux de réparation devenus nécessaires après une récente collision avec un autre navire lors d’essais dans le port de Cuxhaven ont retardé le processus d’au moins deux semaines.

NM Félix-Antoine-Savard

Dans l’attente, le CTMA Voyageur continuera à offrir deux allers-retours, trois jours par semaine, soit du jeudi au samedi, et ce jusqu’au 31 mai entre Matane et la Côte-Nord. Les traverses voisines ont aussi devancé leurs débuts de saison estivale.

Afin d’éviter une interruption du service maritime, la STQ a demandé à Transports Canada de l'autoriser à utiliser un autre traversier de relève qu’elle compte déjà dans sa flotte : le NM Félix-Antoine-Savard, qui a déjà servi par le passé comme navire complémentaire à la traverse de Tadoussac. Construit au chantier Davie en 1996, le F.-A. Savard est doté d’une capacité de 376 passagers et 70 véhicules. Il semble que ce navire ait déjà été utilisé à l’occasion à Matane, mais M. Lafaut n’était pas en mesure de préciser quand.

Gouffre financier

M. Lafaut n’a pas voulu non plus révéler à combien se chiffre maintenant la mésaventure du NM F.-A. Gauthier, ce traversier italien flambant neuf qui est hors service depuis décembre dernier en raison de bris majeurs aux propulseurs. « Au niveau des réparations, on n’a pas fini de comptabiliser », s’est limité à dire le pdg intérimaire de la STQ.

La STQ n’écarte pas non plus d’entreprendre des recours contre Labrador Marine, qui lui a vendu pour 2,1 M$ le NM Apollo, un rafiot datant de 1970 qui a été mis hors service après seulement quelques traversées, à la suite de collisions avec les quais de Matane et de Godbout.

Selon M. Lafaut, quelques acheteurs potentiels se seraient manifestés pour l’Apollo, qui a couté jusqu’à maintenant 3,3 M$ aux contribuables. Le navire est maintenant amarré dans le port de Québec, où il ne sert plus.