Traverser les plus belles dunes du monde en train

Des kilomètres de dunes géantes cachant des campements luxueux, des troupeaux d’oryx et des arbres pétrifiés: voilà ce qui attend les voyageurs qui se rendent coeur de la Namibie.

Ce pays situé dans le sud-ouest de l’Afrique, qui abrite deux grands déserts nommés Namib et Kalahari, est une fabuleuse destination d’aventure.

On peut y faire des safaris dans le parc national Etosha, survoler la «mer de dunes» en avion, longer la «côte des squelettes» au bord de l'Atlantique...

Mais on peut aussi traverser le pays en train si on veut une expérience encore plus rare et dépaysante.

Les trains de la Trans-Namib Railways, qui transportent à la fois des marchandises et des passagers, ont la réputation d’être extrêmement lents et certaines de leurs gares ne sont que de simples panneaux au milieu de nulle part.

Mais si vous recherchez le dépaysement et l’aventure, c’est une option pour vous!

C’est de la capitale, Windhoek, que part la majorité des trains «réguliers» vers les villes du pays, qui ne compte que 2,5 millions d’habitants.

Il existe également des «trains touristiques», offrant plus de confort.

Le Desert Express, par exemple, circule entre Windhoek et la ville de Swakopmund, considérée comme la «capitale de l’aventure» namibienne.

Il y a aussi le train Shongololo Dune Express, qui propose un voyage de 12 jours jusqu'à des sites fameux comme parc national Etosha ou le canyon Fish River.

Envie d’en savoir plus?

Pour un aperçu en vidéo, consulter l’épisode sur la Namibie de l’émission «Des trains pas commes les autres».

Pour des infos et adresses, visitez cette page Lonely Planet ou le site touristique officiel de la Namibie.