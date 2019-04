«Un échec total» -Louis Domingue

Jamais une équipe ayant remporté le trophée des Présidents n’avait été balayée au tour initial. Grands favoris en vue du bal printanier grâce à une campagne de 62 victoires, les «Bolts» seront désormais la formation à laquelle toutes les puissances exclues hâtivement seront comparées.

«C’est un échec total, c’est gênant», a laissé tomber le gardien auxiliaire Louis Domingue, mercredi, à l’émission «JiC», à TVA Sports.

Le récent balayage du Lightning face aux Blue Jackets de Columbus prouve, entre autres, que la perfection n’existe pas même après une saison historique, en dépit des pronostics favorables en séries éliminatoires. Plusieurs experts étaient prêts à garantir à la formation floridienne un défilé de la coupe Stanley.

«On a connu une saison sans remous. On a gagné des matchs sans difficulté. On marquait des buts. On faisait tout bien et nos unités spéciales étaient tout feu tout flamme, a rappelé celui qui a maintenu une fiche de 21-5-0 en 2018-2019.

«En séries, on a eu de la difficulté à obtenir des supériorités numériques et on défendait moins bien en infériorité. On n’avait aucune réponse pour chaque attaque qu’ils nous lançaient.»

«Il faut se réveiller»

La préparation a-t-elle été un maillon faible à Tampa? Pas nécessairement, car Domingue jure que les joueurs n’ont pas pris leurs rivaux – qualifiés vers la fin du calendrier régulier – à la légère.

«On s’attendait à avoir de la difficulté à battre Columbus, mais ils nous ont enlevé l’énergie et la soif de vaincre, a ajouté Domingue. Il faut se réveiller. C’est une autre déception pour le Lightning cette année. Chaque année, on pense qu’on est l’équipe à battre. C’est l’ultime déception.

«On aurait dû gagner l’an passé. Si ce n’était pas pour cette année, quand? Je ne sais pas...»