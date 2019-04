Une fin de semaine sous haute surveillance en raison des risques d'inondations

La crainte d’une nouvelle inondation à Beauceville au cours des prochains jours est loin d’être écartée, ont répété les autorités lors du plus récent point de presse, en fin de journée mercredi.

Malgré quelques bonnes nouvelles, le risque est toujours bien réel à Beauceville, mais aussi en aval, à Saint-Joseph et Vallée-Jonction.

Un premier embâcle a cédé à Beauceville mais un nouvel embâcle s’est formé à proximité, à peine un peu plus au nord. Toutes les routes sont désormais accessibles et les écoles pourraient ouvrir demain, jeudi.

À surveiller

Toutefois, le ciel ne semble pas vouloir collaborer avec les Beaucerons. «On parle de 35 à 50 millimètres de pluie entre jeudi et samedi et des températures douces entre 8°C et 10°C. On ajoute 300 mètres cubes de la rivière Famine et le débit attendu du barrage Sartigan. Au global, c’est très important», a expliqué le directeur général de Beauceville, Félix Nunez. Sans compter la fonte des neiges qui se poursuit également.

Selon le ministère de la Sécurité publique, on pourrait atteindre un seuil historique au courant de la prochaine fin de semaine. «On va être aux aguets. Le centre de coordination restera ouvert 24 sur 24», a ajouté M. Nunez.

En dépit des craintes, les citoyens évacués peuvent maintenant retourner à leur domicile avec un guide des mesures à prendre. D’un point de vue légal, les sinistrés ont pleinement le droit d’accéder à leur résidence.

«On est actif sur la réintégration», a confirmé le maire François Veilleux.

Vers 15 h, au moins une quarantaine de personnes se dirigeaient vers les points de contrôle afin de compléter leur processus de réintégration.

Pas de solution

La municipalité est toujours à la recherche de solutions à long terme. Selon le maire Veilleux, malgré des années d’études, les experts n’ont toujours pas trouvé comment dompter la Chaudière.

«Pour l’instant, il n’y a pas vraiment de méthode particulière. Techniquement parlant, il n’y a pas vraiment d’action réellement faisable», a reconnu le porte-parole de la Sécurité civile de Beauceville, Paul Morin.

Avec le relief de la municipalité, il est également impossible de déménager 200 résidences et commerces. Même l’hôtel de ville se retrouve dans la zone inondable.

«On a toute une réputation les Beaucerons de se retrousser les manches et de travailler. Mais les commerçants sont essoufflés. Je vois leurs visages et les larmes aux yeux. On a hâte d’avoir de l’aide concrète et permanente», a ajouté le maire Veilleux.

Une rencontre pour les citoyens et les commerçants aura lieu la semaine prochaine concernant le programme d’aide financière. La date n’a pas encore été déterminée.

Le niveau de la rivière a atteint 154,073 m cette fois-ci, contre 154,6 m en 1991, soit à peine un peu moins.

Par ailleurs, la Ville de Saint-Raymond est aussi sur un pied d'alerte en raison de la pluie à venir. Les autorités craignent une inondation majeure.