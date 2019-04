LAVOIE, Normand



À l’Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 23 décembre, à l’âge de 81 ans, est décédé monsieur Normand Lavoie, époux de madame Marie-Marthe Tremblay, fils de feu monsieur Didace Lavoie et de feu madame Oliva (Eva) Duchesne. Il demeurait à Clermont. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es), à lade 10h30 à 13h.Les cendres de monsieur Lavoie seront déposées au columbarium de la Coopérative Funéraire Chalevoisienne à La Malbaie. Monsieur Lavoie laisse dans le deuil son épouse: madame Marie-Marthe Tremblay; ses enfants: Isabelle, Fabienne (Ian), Sylvain (Dominique); ses petits-enfants: Mathieu, Dany (Vicky); son arrière-petite-fille: Kylee; ses sœurs et son frère: Jacinthe (Bertrand Tremblay), Ghislaine (Gérard Lavoie), feu Rolande (feu Louis Guay), feu Pierre (Denise Lessard); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Tremblay: Jean-Claude (Guylaine), Henri (Murielle), Florent (Arlette), feu Huguette (Denis), Jean-Paul (Diane), Pierrette (Ghislain), Yvan (Andrée), Gaétane (Réjean); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amis(es). La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du 4ième étage de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec (Cardiologie)pour leur support, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec ou à la Fabrique St-Laurent de Charlevoix (secteur Clermont). Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la