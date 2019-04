CÔTÉ, Gisèle Nadeau



À la Maison Beauport, le 28 mars 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée entourée de l'amour des siens, madame Gisèle Nadeau, épouse de feu monsieur Guy Côté. Elle était la fille de feu monsieur Paul-Emile Nadeau et de feu madame Simone Vandal. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi le 19 avril de 19h à 21h30 età compter de 10h au centre commémoratifLes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod-Robert. Madame Nadeau laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés: Guylaine (Christian Mercier), Céline (Pierre Lavoie) et Dany; ses petits-enfants adorés: Julien Lavoie, Mélina et Thomas Côté; ses frères et sœurs: Jeannine (feu Paul Labrie), Pierrette, Yolande (feu Conrad Dumont, Raynald Lessard)), Jeanne (feu Gérard D'anjou), Diane, Thérèse et Louise (Raymond Bilodeau); ses belles-sœurs: Carolle Larouche (feu Yvon Nadeau) et Cathy Laplante (feu Pierre Nadeau); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Côté: Colette Côté (Louis Guay) et Marie-Thérèse Simard (feu Claude Côté); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu: Charlotte (feu Donald Carrier), Claude et Lise Nadeau. Un remerciement spécial à tout le personnel et à ses amis de la maison Beauport pour les bons soins reçus et l'amour témoigné pendant ses deux dernières années de vie. Un merci également à toute sa famille pharmaceutique du Brunet Couture Côté. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Grand Village, dédié aux enfants handicapés https://fondation.grand-village.com/ Tél.: 418 831-1677 fondation@grand-village.com