GIGUÈRE, Claudette



Au CHUL, le 11 mars 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Claudette Giguère, épouse de monsieur Marcel Gariépy, fille de feu monsieur Philippe Giguère et de feu dame Félixine Bisson. Elle demeurait à St-Gilles. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Marcel, son fils John (Gail Gariépy); son petit-fils Andrew. Elle était la sœur de : feu Juliette (Jean-Paul Fournier), feu André (Marie-Anne Plante), feu Pierre (Marie Cloutier), Ann (feu Yvan Houde) et feu Jean-Claude; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gariépy : Jean-Louis, Bérangère (Jacques Bernard), Jacques (Raymonde Catellier); plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les équipes soignantes de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du CHUL de Québec pour les très bons soins prodigués. La famille vous accueillera auà compter de 9h30.