DUMAS, Aline Lantier



Au Centre d'hébergement Saint-François, le 7 avril 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Aline Lantier, épouse de feu monsieur Armand Dumas. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil sa fille Joane (Louis Brassard); ses trois petits-enfants: Jade, Jeane et Juliet. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Jacques Lantier (Jeanne Turgeon), Gérard Lantier (feu Marguerite Drolet), Édith Lantier (Jean-Luc Potvin), Henri Lantier (feu Thérèse Pépin), Florence Lantier, Jeanne Lantier (Yvon Renaud), feu Adrien Lantier (Juliette Paquet) et Louise Lantier; ses beaux-frères et belles-soeurs: Raymond Dumas (feu Loretta Lantier), Lucette Dumas (feu Roger Dion), feu Gilles Dumas (feu Thérèse Dumas), feu André Dumas, feu Aline Dumas et Marcel Dumas; ses filleuls: Sophie et André ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et amie(e)s. La famille tient à remercier le Centre d'hébergement Saint-François pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Arche l'Étoile, 218, rue St-Sauveur, Québec, QC G1N 4S1 tél: (418) 527-8839.