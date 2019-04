PAPILLON, Rita Roy



A l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 13 avril 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Rita Roy, épouse de monsieur Antoine Papillon, fille de feu madame Germaine Côté et de feu monsieur Antoine Roy. Elle demeurait à Pont- Rouge.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 8h à 11h.L'inhumation du corps se fera au cimetière St-Basile-de- Portneuf. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Céline (Michel Tremblay), Louise (Jacques-Aimé Legendre), Marielle (Gaétan Lépine), Jean (Sylvie Nadeau), Gilles (Renée Dumoulin) et Jacques (Lucie Borduas); quatorze petits-enfants et leurs conjoints, conjointes; vingt arrière-petits-enfants; son frère André, ses sœurs: Lise et Thérèse (Jean-Charles Rousseau), ses belles-sœurs de la famille Roy: Laurence Rousseau et Michelle René; ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Papillon: Marguerite, Thérèse, Huguette Chabot et Léonard Tremblay; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée: Marc, Claire, Gilles, Denise et Louis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org ou la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal, Québec, Téléphone : 1-866-343-2262, Courriel : info@src-crs.ca, Site web : www.societederecherchesurlecancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.