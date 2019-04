GIASSON, Denys



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Denys Giasson, survenu à Montmagny le 8 avril 2019. Il était le fils de feu Flore Mongeau et de feu Roland Giasson. Il habitait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Sa famille et ses amis proches se réuniront ultérieurement dans la plus stricte intimité. Il laisse dans le deuil son fils: Yan (Valérie Mercier) et sa fille Anthony Melanson (Pierre Émond); ses petits-enfants: Miro Giasson, Victor-Marcel Giasson et Adrien Émond; ses sœurs: Danièle (Jocelyn Lafont et son fils Bryan Lafont) et Ginette; plusieurs cousins et cousines. Il est allé rejoindre son frère Michel décédé avant lui. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cœur et de l'AVC du Canada, 4715 avenue des Replats, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387 https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don