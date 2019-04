GIRARD, Jacqueline



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 10 avril 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Jacqueline Girard, épouse de feu monsieur Maurice Charette, fille de feu madame Émilia Bilodeau et de feu monsieur Joseph Girard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14h à 16h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Mausolée François-de-Laval (Cimetière Belmont). Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Elle est allée rejoindre frères et sœurs qui l'on précédée.