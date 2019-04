DION, Gilles



Au CHSLD de Lévis, le 29 mars 2019, à l'âge de 92 ans et 2 mois, est décédé monsieur Gilles Dion, époux de feu madame Luce Lafrenais, fils de feu madame Leda Fortier et de feu monsieur Alphonse Dion. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel et Julie; son petit-fils Jonathan (Caroline Lessard) et ses deux arrière-petites-filles: Raphaëlle et Maxime; son frère André (Charlotte Samson), sa sœur Huguette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 14h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie.