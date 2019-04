18 trucs infaillibles pour rendre ton étude efficace si tu es en fin de session

Le cocktail caféine et cernes est de retour ce qui ne peut vouloir dire qu’une chose, c’est officiellement la fin de session!

Même si la fin de l’école signifie le début de l’été, cela veut aussi dire que vous devez passer par plusieurs examens et travaux interminables pour enfin y parvenir.

C’est décourageant, mais le tout peut se faire efficacement si vous mettez tout de votre côté pour y arriver.

Voici donc 18 trucs infaillibles pour rendre votre étude efficace en fin de session:

1. Identifiez votre but

Si vous avez tendance à tout simplement vous lancer dans l’étude sans savoir réellement où vous vous en allez, identifiez plutôt ce que vous souhaitez réussir d’avance, et de manière réaliste.

Ce cette façon, vous aurez une motivation à laquelle vous accrocher.

2. Priorisez

Certains croient qu’il est logique de mettre autant de temps sur tous les examens de façon égale.

En fait, il est important de savoir cibler ceux qui sont primordiaux dans votre parcours et ceux qui auront le plus grand impact sur votre note finale.

3. Clarifiez le format de chaque examen que vous aurez à faire

Est-ce que ce sera un examen de questions à développement, des questions courtes, du par-cœur, des choix de réponses ou un examen de compréhension?

Préciser la nature de l’examen vous aidera à prévoir le type d’étude que vous devrez faire.

4. Commencez à étudier au moins un mois à l’avance

Certains chanceux peuvent étudier à la dernière minute et performer quand même, mais pour la majorité des gens, ce n’est pas le cas.

Pour éviter le plus possible le stress et l’anxiété, la solution est de commencer l’étude plus tôt et prendre confiance en vos connaissances.

5. Créez-vous un plan d’action

En vous créant un horaire pour votre journée d’étude, cela va grandement vous aider à rester disciplinée.

Même chose pour les listes de choses à faire! Cocher des tâches terminées peut être très motivant.

6. Profitez de chaque occasion que vous pouvez pratiquer

Si le prof offre des récupérations, des exercices supplémentaires ou des tests pratiques, allez-y.

Oui, il s’agit de travail supplémentaire, mais cela vous mettra en confiance pour la suite. En plus, parfois les questions des pratiques se retrouvent dans l’examen, alors pourquoi pas?

7. Évitez les distractions

Pour bien étudier, on évite les réseaux sociaux et toutes tâches ménagères qui semblent plus intéressantes à ce moment.

Petit truc: une session d’étude dans un café ou à la bibliothèque vous empêchera de vous perdre dans les distractions que vous retrouverez chez vous, genre un chien ou un réfrigérateur.

8. Écoutez des enregistrements sur le sujet

L’écoute est un excellent moyen d’apprendre.

Si vous pouvez réécouter votre cours ou même un podcast sur le sujet, cela va grandement vous aider.

9. Ne manquez pas les révisions en classe

Les révisions en classe ne sont pas l’occasion de prendre congé si vous avez bien suivi le cours, elles visent à cibler les éléments importants qui seront à l’examen.

Il s’agit aussi du dernier moment pour poser des questions à votre professeur. Une fois à l’examen, il ou elle ne pourra plus vous aider!

10. Prenez une pause de 10 minutes toutes les heures.

Quand vous commencez à étudier, mettez une alarme dans 50 minutes.

Quand elle sonne, c’est le temps de manger une collation, se dégourdir les jambes ou aller prendre l’air, mais seulement pour 10 minutes et après, de retour au travail!

11. Écoutez de la musique pour vous concentrer

Plusieurs conseillent la musique classique pour accompagner votre étude.

Si ce n’est pas votre tasse de thé, il existe des listes de lectures sur Apple Music, Spotify et YouTube, vous trouverez assurément votre compte.

12. Récompensez-vous une fois de temps en temps

Pour garder la motivation, récompensez-vous après une bonne session d’études.

Faites-vous livrer votre repas préféré, sortez prendre une crème glacée ou écoutez un bon film. Vous le méritez.

13. Donnez-vous des trucs pour apprendre votre théorie par cœur

Que ce soit en chantant une chanson ou en associant le début des lettres de chaque mot à un autre, il existe un truc c’est certain qui vous aidera à vous rentrer votre théorie dans votre coco.

14. Mangez santé durant votre fin de session

Cela peut être tentant de se faire un repas rapido presto et pas vraiment santé.

On manque de temps et on est fatigué, mais c’est impératif de bien se nourrir pour se sentir en période d’examens pour garder nos pensées claires!

15. Apprenez à arrêter d’étudier au bon moment

Ça ne sert à rien d’écourter vos heures de sommeil ou de manquer vos cours pour étudier, cela ne vous aidera pas à mieux performer.

Si vos yeux ferment tout seuls, vous continuerez demain!

16. Dormez de bonnes nuits de sommeil

Il est ultra important d’avoir des bonnes nuits de sommeil pour avoir sa pleine concentration.

Si possible, un huit heures de dodo, mais sinon, au moins 5 heures sans interruption.

17. Activez-vous le matin de votre examen

Activer votre corps ou votre cerveau sera bénéfique et vous serez allumés.

Écouter une émission ou rester en pyjama à ne rien faire n’est peut-être pas le meilleur moyen d’être totalement allumé avant le grand moment.

18. Relaxez et faites-vous confiance

Juste avant votre examen, prenez une grande respiration et relaxez. Vous avez tout donné et ce n’est plus le temps de stresser.

Vous allez faire de votre mieux et c’est ce qui compte. Si vous avez mis les efforts, cela va porter fruit.

Bonne chance à tous les étudiants!

