COUTURE, Émilienne



À l'IUCPQ, le 6 avril 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Émilienne Couture, épouse de monsieur André Turcotte. Elle demeurait à Québec.de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux André; ses fils Guy, Alain et feu Daniel; ses petits-enfants : Mario (Shanny Bourgeois) et Martin (Stéphanie Savard) et leur mère Lise Renaud, ses arrière-petits-enfants, sa sœur Rolande (feu Henri Gagné); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couture : Raymond (Micheline Renaud), Yolande (feu Jean-Marie Bélanger), Thérèse (Raymond Simard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ses amis(e)s de Québec et de Granby. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'IUCPQ pour leur chaleur et les bons soins prodigués lors de l'hospitalisation d'Émilienne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la SLA, 200-4515, rue Paré, Mont-Royal QC, H4P 1P7, www.sla-quebec.ca, ou à la Fondation des Maladies du cœur et de l'AVC, 500-1434, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal QC, H3G 1R4, www.coeuretavc.ca.