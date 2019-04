PROULX, Denis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 19 mars 2019, à l'âge de 77 ans 2 mois, est décédé monsieur Denis Proulx, conjoint de dame Rollande Barbier. Né à Québec le 3 janvier 1942, il était le fils de feu dame Florence Dupéré et de feu monsieur Marcel Proulx. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Monsieur Proulx laisse dans le deuil sa conjointe Rollande Barbier; ses filles: Chantal Proulx (Dan Bohbot), Nancy Proulx; son fils Karl Proulx; ses petits-enfants: Mia, Sam et Mel Bohbot-Proulx, Alexandre Proulx-Fortin; sa sœur Odette Proulx (Claude Gravel); son frère Michel Proulx (Annette Labrie); son beau-frère Roger Barbier (Helen Preston); sa belle-sœur Marthe Barbier (feu Gaston Drolet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Diabétiques de Québec, Site : www.lesdiabetiquesdequebec.com, Tél. : 418-656-6241. Les funérailles sont sous la direction de