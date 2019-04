CHABOT, Mariette



Au CHSLD de Limoilou, le 6 avril 2019, est décédée paisiblement Madame Mariette Chabot. Originaire de Montmagny, elle demeurait à Québec. Elle était la conjointe de feu monsieur Jean-Pierre Gaudreau et la fille de feu monsieur Arthur Chabot et de feu dame Éva Boulet. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles à compter de 9h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Christiane (Roger de la Durantaye), Raymond (feu Sylvie Chabot), feu Raymonde (Sylvain Garant et sa conjointe Julie Legros), André (Nadine B. St-Pierre), Lorraine (Sylvain Martin), feu Réjean, feu René, Michel (Catherine Boutin), ses petits-enfants : Geneviève (Martin Parenteau), Julie (Jonathan Lacroix), Marie-Michelle (Jean-François Picard), François-Pier (Patrice Corriveau), Jean-Martin, Samuel et Anna, ses arrière-petits-enfants : Laurence et Émile, Florence et Benjamin, sa sœur Rollande, son beau-frère André-Louis Bernier (feu Françoise Chabot), sa belle-sœur Denise Gaumond (feu Émile Chabot), ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux, ses trois enfants décédés, ses dix frères et sœurs qui l'ont précédée, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chabot et Gaudreau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches ou à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la