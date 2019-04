PAQUET, Mariette Lavoie



Au Centre d'Hébergement Sacré-Coeur, le 15 avril 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Mariette Lavoie, épouse de feu Edgar Paquet. Originaire de St-Louis du Ha! Ha! Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).où la famille vous accueillera à compter de 9h30. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial. Madame Lavoie laisse dans le deuil son fils Stéphane (Sonia Dufour); ses petites-filles: Rosaly et Sabrina; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paquet: Georgette (Fernand Bélanger), Rose-Hélène (feu Jean-Charles Gagnon), Ange-Aimée (feu Paul Dugal), Pauline (Gérard Duquet), Geoges-Aimé et Nicole (Jean Rainville); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la mère de Jean-Rémy Paquet, la sœur de: Juliette (Théodore Pelletier), Simone (Adélard Morneau), Dorilla (Blanche Pelletier), Albérie (Bertha Dubé), Annie- Rose, Sr Rita, Anatole, Roméo, Raymond, (Aline Caron), Nelson et Germaine Lavoie, la belle sœur de Thérèse Paquet (Adélard Paquet), Charles-Aimé (Jacqueline Carrier), Albert-René et Roland Paquet tous décédés. La direction des funérailles a été confiée à la maisonRemerciement spécial au personnel du Centre d'Hébergement Sacré-Coeur pour leur dévouement et pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com