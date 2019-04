DUBÉ THÉRIAULT, Lucette



À l'Hôpital de Montmagny, le 6 avril 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Lucette Dubé, épouse de feu monsieur Rodrigue Thériault. Fille de feu madame Marie-Anne Bernier et de feu monsieur Herménégilde Dubé, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Alain (Danielle Robin), Guylaine (Richard Guimond), Harold (Hélène Bélanger) et Stéphane (Isabelle St-Pierre); ses petits-enfants: Audrey Thériault (Yan Perrier), Cathy (Kheireddine Aoudia), Sandy (Kevin Turgeon) et Kevin Royer (Dominique Morissette), Sarah Bérubé Thériault (Frédéric Fleury), Marie et Laurence Thériault; ses arrière-petits- enfants: Maélya, Rose, Alexis, Zoé, Noémie et Aris. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Monique (feu Léopold Caron), Charlotte (Jean-Guy Deschênes), Gaston (Lucie Bélanger), Louise (Pierre Fournier), Ghislaine (feu Marcel Gamache), Gilles (Ginette Plante) et Sylvie Dubé (Alain Cadieux); de la famille Thériault: Colette, feu Jean-Denis (Pauline Bourgault), Madeleine (feu Maurice Asselin), Jean-Noël (Pierrette Pelletier), feu Michel (Ginette Gauthier), feu Ghyslaine (feu Paul-Édouard Pelletier), Marie (Marcel Jean) et Martin (Angèle Duquette); Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la Résidence " A. J Bourgault inc. " de L'Islet ainsi qu'à celui de l'Hôpital de Montmagny, pour leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, 350, avenue Saint- David, Montmagny (Québec) G5V 2K2. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 19 avril de 19h à 21h30, samedi à compter de 9h30.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la maison funéraire De la Durantaye à Saint-Jean-Port-Joli.