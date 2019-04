TRUCHON, Michel



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu-de-Québec, le 30 mars 2019, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Michel Truchon, époux de feu Louise Perron, fils de feu Gisèle Touchette et de feu Benoit Truchon. Il demeurait à Saint-Mathieu-de-Rioux.À sa demande, ses cendres seront dispersées à St-Simon-sur-Mer. Il laisse dans le deuil son fils Félix (Valérie), ses frères et sœurs: feu Serge (Dignora), Johanne, Louise (Pierre), Pierre (Nathalie), Hélène (Yvan), Odette (Serge), Nathalie (Fernand), François (Margarita), Stéphane (Marie-Josée); sa très adorée filleule Ariane, ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille vous accueillera pour son dernier envolde 14h à 18h auNous tenons également à remercier la Fondation de la Greffe de Moelle Osseuse et le personnel du CHU de Québec. Pour faire un don, rendez-vous sur le site internet ci-dessous: https://fondation-moelle-osseuse.org/fr