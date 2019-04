BÉLANGER, Jacques



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 avril 2019, à l'aube de ses 77 ans, est décédé monsieur Jacques Bélanger, époux de madame Lise Bouchard, fils de feu madame Imelda Pelletier et de feu monsieur Henri-Louis Bélanger. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse; ses filles: Sandra (Claude Carbonneau) et Anny (Martin Fréchette); ses petits- enfants: Laurence, Philippe, Thomas et Simon; ses sœurs: Céline (Marcel Gosselin), sa jumelle Jacqueline (feu Jack Jensen), Doris (Réjean Gagné), Gemma (Marcel Boily) et son frère feu Gilbert (Hélène Bussières); ses filleul(e)s, Manon, Martin et Christine; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout spécial au personnel soignant et médecins de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus qui nous ont accompagnés dans cette épreuve. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, téléphone: 418 525-4385, site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.